Appicca il fuoco in casa e rischia di incendiare il palazzo: giovane bloccata dai carabinieri

Ha urlato frasi sulla presenza del 'diavolo' in casa sua ed ha iniziato a bruciare alcuni oggetti e suppellettili sui fuochi del piano cottura della sua abitazione al primo piano di un condominio di Salsomaggiore Terme, rischiando di far saltare in aria in palazzo. Dalla finestre usciva molto fumo e le fiamme si stavano per propagare ai mobili, rischiando di raggiungere la caldaia. Una giovane donna è stata fermata dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre: i vicini, infatti, hanno chiamato il 112, dopo aver visto il fumo e la donna in forte stato di agitazione.

I carabinieri sono entrati all'interno dell'abitazione: la donna stava bruciando gli oggetti e le fiamme si erano propagate alle tapparelle e ad alcuni mobili e rischiavano di raggiungere la candaia. Dopo aver portato fuori la donna hanno spento i fornelli, chiuso il contatore del gas e tolto la corrente elettrica, per evitare conseguenze più gravi. Due anziani vicini sono stati fatti evacuare per precauzione, in attesa dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio - esteso solo alla cucina - mettendo in sicurezza l'area. I due anziani sono stati visitati: erano fortunatamente in buona salute e sono stati fatti rientrare in casa. La donna, non consapevole della pericolità del suo gesto, è stata trasportata all'Ospedale di Vaio per accertamenti.