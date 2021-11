I carabinieri adottano il cane di un parmigiano arrestato

Quando lo hanno arrestato aveva con sé un cane: un pastore tedesco. Ora quel cane è stato adottato dai Carabinieri che lo hanno trovato. La bella storia arriva da Pineto dove gli uomini dell'arma hanno arrestato un uomo originario di Parma ricercato per furto e truffa. Lo hanno trovato in un casolare abbandonato della città adriatica. Con lui un bellissimo esemplare di pastore tedesco molto mansueto di cui ora proprio i Carabinieri hanno deciso di occuparsi.

L'uomo, intanto, è stato trasferito in carcere dove dovrà scontare la pena residua e rispondere della denuncia per i reati di evasione e di sostituzione di persona. Ad apprezzare il gesto dei militari dell'Arma gli amministratori comunali e la presidente dell'Anta Onlus di Pineto Ida Nardi. Abbiamo molto apprezzato il gesto dei Carabinieri di Pineto - commenta Nardi a nome dei volontari di Anta Onlus in una nota -. Una sensibilità non scontata che ha salvato la vita a un pastore tedesco che non ha alcuna colpa. Il cane sarà custodito al meglio e certamente amato, un plauso va agli uomini dell'Arma della nostra città che con il loro gesto ci fanno sentire ancora di più orgogliosi del loro operato". (Agenzia Dire)