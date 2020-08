I Nas di Parma all'opera in un circolo nel reggiano: sequestrati prodotti scaduti

Prodotti alimentari scaduti sequestrati e attività sospesa per un circolo della bassa reggiana per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. I carabinieri del Nas di Parma, insieme ai carabinieri della compagnia di Guastalla, hanno fatto controlli e un'ispezione igienico-sanitaria in alcuni ristoranti e circoli della bassa reggiana. In un circolo sono emerse irregolarità: nel corso dei controlli, i militari hanno trovato e sequestrato amministrativamente una decina di chili di prodotti alimentari vari (pasta ripiena, gelati confezionati e impasto per tigelle) in parte privi di qualsiasi indicazione (specie, tipologia, data di confezionamento e scadenza, lotto ecc.…) e in parte scaduti. Emerse anche carenze igienico sanitarie. Per quanto concerne le misure di contenimento nell'ambito dell'emergenza sanitaria covid-19, è emersa la presenza di sei avventori in più (a fronte della capienza massima di 50 avventori, stabilita dal gestore per favorire il distanziamento sociale) ed è stata rilevata una collocazione dei tavoli non sufficiente a mantenere il distanziamento sociale. E' stata elevata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per cinque giorni. I generi alimentari scaduti sono stati sequestrati mentre al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 3.000 euro.

