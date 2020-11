I Nas di Parma sequestrano 125 chili di prodotti scaduti in un bar

Ben 125 chili di cibo, soprattutto prodotti da forno e semilavorati, tutti scaduti. Li hanno sequestrati dai Carabinieri del Nas di Parma, nell'ambito di controlli in alcuni negozi di gastronomia in citta', per il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative, oltre che a quelle anti Covid-19. In particolare, gli agenti hanno trovato e sequestrato in un bar 125 chili di prodotti alimentari vari - prodotti da forno e semilavorati - con data di scadenza gia' superata. Inoltre, sono state rilevate carenze igienico sanitarie all'interno della cucina e del deposito alimenti nonche' la mancanza dell'indicazione del prezzo al pane esposto per la vendita. Per quanto riguarda l'osservanza delle misure di contenimento e sicurezza per la Covid-19 invece, non stano state riscontrate irregolarita'. I generi alimentari scaduti sono stati sequestrati mentre al titolare sono state comminate sanzioni per oltre 5.000 euro