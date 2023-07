I Nas sequestrano 39 chili di mangime per animali scaduto

Alcuni giorni fa, a Castelfranco Emilia, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno condotto un'ispezione in un esercizio commerciale specializzato nella vendita di alimenti e prodotti per animali da compagnia. I militari hanno rinvenuto e proceduto al sequestro amministrativo di n. 209 confezioni di mangime per animali da compagnia (Pet food per cani e gatti), pari a 39 kg, dal valore commerciale di circa 300 euro, con data di conservazione oltre il termine di validità. Al legale responsabile dell'esercizio è stata comminata una sanzione per un importo complessivo di 500 euro. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Parma è fortemente impegnato nella salvaguardia della salute sia umana che animale, vigilando costantemente sul rispetto delle normative vigenti nell'ambito della sicurezza alimentare. L'operazione condotta a Castelfranco Emilia rientra in questo quadro di attività, sottolineando l'impegno dei carabinieri del N.A.S. non solo nella tutela della salute dei cittadini, ma anche nella salvaguardia del benessere degli animali da compagnia.