I numeri dell'Arma: in un anno più di un arresto al giorno

Sono 14 mila i reati che si sono verificati a Parma durante l'anno, quelli individuati dal Comando Provinciale dei carabinieri di Parma. Numeri che rappresentano oltre l'80% di tutti quelli denunciati. Il lavoro dei militari ha portato all'arresto di 442 persone, oltre 3.100 persone in stato di liberta. Ingenti i sequestri di droga: 25 chili in un anno e oltre 400 segnalazioni alla Prefettura. Sono numeri significativi, che segnalano l'attività dei Carabinieri, presenti sul territorio di Parma e provincia.

Per quanto riguarda le principali operazioni concluse nel 2021, tra tutte spiccano le indagini del mese di aprile e settembre da parte del Nucleo Investigativo con l’arresto, su ordinanza di custodia cautelare, di 6 persone per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione all’interno di un locale notturno e di un centro estetico. C'è anche l’attività del Nucleo Investigativo, che da febbraio ad aprile, ha permesso di trarre in arresto, per detenzione ai fini di spaccio, oltre 20 persone e sequestrare, complessivamente, più di 13 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana.

Ha tenuto banco, soprattutto nella coda del 2021, il fenomeno delle baby gang. I carabinieri hanno identificato e denunciato, diversi autori di crimini contro la persona e il patrimonio. La maggior parte extracomunitari o cittadini parmigiani e parmensi di 2ª generazione, minorenni o poco più che maggiorenni (tra i 18 e i 20 anni) che, tra settembre e dicembre hanno compiuto oltre 25 rapine riconducibili. In provincia, è stato importante l’arresto su ordinanza di custodia cautelare, a settembre da parte dei militari della Compagnia di Fidenza, di 3 soggetti extracomunitari per rapina, porto ingiustificato di armi ed illecito utilizzo di carte di credito. I tre, dopo aver minacciato con un coltello un giovane, lo hanno tenuto in “ostaggio” mentre uno di loro si è impossessato della carta postepay e ha prelevato una somma di denaro. Molti i giovani nel mirino delle forze dell'ordine. L'arresto su ordinanza di custodia cautelare da parte dei militari della Compagnia di Parma dei due autori degli oltre 25 furti compiuti, tra agosto e ottobre su autovetture nei diversi parcheggi della città, lo testimonia.

Massima attenzione è stata riposta soprattutto al fenomeno della violenza di genere, con oltre 200 casi trattati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali, a Parma e in provincia. Oltre 60 le persone sottoposte a misure cautelari e precautelari da parte dei carabinieri. In tutti gli episodi, eccezione fatta per uno, l’autore del reato era un uomo. Sono state molteplici le richieste d’intervento per aggressioni a donne che si sono verificate tra le mura domestiche. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato che il reato venisse portato a ben più gravi conseguenze.

Nel corso del 2021 sono stati svolti quasi 27mila servizi di prevenzione, nell’ambito dei quali sono state sottoposte a controllo 114.709 persone e 87.585 autoveicoli e motoveicoli.

Il 2021 che si è appena concluso è stato - come quello precedente - un anno pandemico. Numerosi i controlli svolti in materia da parte dei carabinieri. La verifica del rispetto della normativa vigente, volta al contenimento della pandemia, li ha vistiquotidianamente impegnati, con oltre 1.200 sanzioni emesse per inosservanza delle disposizioni, oltre 40 le attività commerciali chiuse e 10 persone denunciate in stato di libertà. Intanto si opera sempre, soprattutto durante il weekend, per assicurare ordine pubblico in città, sventando e prevenendo soprattutto gli assembramenti di gruppi di ragazzi che sporcano il centro città con qualche comportamento che va spesso sopra le righe.