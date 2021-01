I poliziotti setacciano i parchi con i cani antidroga: sequestrati hashish e marijuana

Weekend di controlli straordinari del territorio quello appena trascorso per il personale della polizia di Stato. Gli agenti, accompagnati dai colleghi appartenenti al reparto cinofili di Bologna e dai cani Irvin e Barack hanno setacciato le zone cittadine indicate e conosciute come più utilizzate per l’assunzione e lo spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno constatarto con soddisfazione la totale l’assenza di sostanza stupefacente lungo i viali Vittoria e dei Mille, segno inequivocabile del successo della campagna di prevenzione e repressione adottata negli scorsi mesi nell’area. Rinvenimenti più consistenti sono invece stati effettuati nelle aree verdi quali il parco Falcone e Borsellino e l’area del Parco Ducale.

Nel primo parco, noto per l’attività di spaccio, gli agenti ha trovato 43 gramm di hashish, che sono stati sequestrati. Nel pomeriggio di venerdì al Parco Ducale sono stati trovati - nascosti tra la vegetazione - 22 grammi di hashish ed un sacchetto di cellophane contenente 7,8 grammi di marijuana. L’attività del personale e dei poliziotti a quattro zampe è proseguita con la verifica di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini in altre aree, che ha portato anche qui al sequestro di una modica quantità di stupefacente. Complessivamente sono stati sequestrati 65,5 grammi di hashish e 12,5 grammi di marijuana.