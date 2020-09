In bicicletta in via d'Azeglio con in tasca 100 grammi di hashish: arrestato 22enne

Un giovane 22enne, che si aggirava lungo via d'Azeglio a Parma, nel cuore del quartiere Oltretorrente, nella giornata di martedì 15 settembre è stato fermato ed arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Parma, in strada per contrastare l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, infatti, è stato trovato con 100 grammi di hashish nascosti nei pantaloni. Il 22enne, di origini gambiane, si è mostrato subito agitato per il controllo da parte dei militari. A quel punto i carabinieri lo hanno perquisito, trovando la droga. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio: nella mattinata del 16 settembre l'arresto è stato convalidato ed il giovane è stato condananto a 10 mesi di carcere e al pagamento di 2.400 euro di multa. Il 22enne è stato sottoposto all'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Parma.

