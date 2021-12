In casa 150 grammi di cocaina e denaro in contanti: arrestato 28enne parmigiano

Stava parlando in modo sospetto con un gruppo di giovani nei pressi dell'Arco di San Lazzaro e i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Un 28enne parmigiano è stato arrestato - nella notte tra martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in tasca aveva infatti 4 grammi di cocaina e 200 euro in contanti.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato altri 150 grammi di droga, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è nato da un controllo casuale: i militari, in servizio lungo la via Emilia per alcuni controlli, infatti hanno visto il giovane e hanno deciso di fermarlo. Dopo averlo identiificato hanno scoperto che aveva alcuni precedenti e lo hanno perquisito: in tasca aveva pochi grammi di coca, il resto della droga era in casa. Ora il 28enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.