In casa aveva 50 grammi di cocaina: arrestato pusher 22enne

Si stava aggirando, con modi sospetti, in via Kennedy, probabilmente per incontrare qualche cliente, consumatore di sostanze stupefacenti. Quando è stato fermato da una pattuglia di carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma non ha reagito: i militari lo hanno identificato ed hanno effettuato una perquisizione domiciliare alla ricerca di droga.

Un 22enne nigeriano, con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fimi di spaccio nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio, dai militari dopo il ritrovamento, all'interno della sua abitazione, di 50 grammi di cocaina, già divisa in 46 dosi pronte per lo spaccio. Oltre alla droga aveva anche materiale per il confezionamento e denaro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il processo per direttissima nei confronti del giovane nigeriano si terrà nella mattinata di oggi, martedì 5 gennaio.