In casa il 'market' della droga, sequestro di un chilo e mezzo di sostanze: arrestato 28enne

Un chilo di hashish, 300 grammi di marijuana, qualche grammo anche di cocaina ed eroina. Nell'abitazione di un 28enne italiano, arrestato ieri dai carabinieri, c'erano diverse tipi di sostanze stupefacenti, un vero e proprio bazar della droga. Il blitz è scattato ieri venerdì 11 febbraio: la perquisizione domiciliare, coordinata dal procuratore Alfonso d'Avino, è stata eseguita dai carabinieri di Parma, insieme ai colleghi di Sorbolo Mezzani e al nucleo dei cinofili di Bologna.

All'interno dell'edificio il cane Draco ha trovato per prima cosa tre buste di marijuana per un totale di 300 grammi. Il cane, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, ha poi fiutato anche eroina e cocaina: i carabinieri hanno sequestrato alcuni grammi.

Nel garage, invece, all'interno di un bidone di vernice, sono stati trovati 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilo. Solo uno dei panetti della sostanza stupefacente, è stato trovato aperto e con circa 40 grammi in meno, già venduti ai clienti. Il pusher, che è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari in attesa del processo, aveva poi nel portafoglio 2 dosi di marijuana e di hashish.