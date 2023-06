In macchina con cocaina e crack, nei guai un 39enne

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, il personale delle Volanti ha denunciato un 39enne italiano per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e, contestualmente lo ha segnalato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Alle ore 10,30 di ieri, mercoledì 28 giugno, su disposizione della Sala Operativa le volanti sono intervenute in un parcheggio di San Leonardo, dopo la segnalazione di un’autovettura sospetta con due persone a bordo. I poliziotti giunti sul posto hanno accertato la presenza dell’autovettura segnalata, parcheggiata fuori dagli stalli, con a bordo una persona seduta al posto guida. La persona, un cittadino italiano di 39 anni domiciliato in provincia e con diversi precedenti di polizia per stupefacenti, reati contro il patrimonio, non ha fornito una giustificazione plausibile circa la sua presenza, spiegando di aver trascorso la serata in città in compagnia di una donna, di essersi addormentato e che la donna stessa si era già allontanata. L’uomo, insofferente durante il controllo della polizia, aveva in macchina, nascosti all’interno del vano del bracciolo centrale del sedile, un cutter lungo 14 centimetri e una forbice. Non ha saputo fornire giustificazione plausibile circa il possesso di tali oggetti. Nel posacenere dell'auto inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente cocaina e crack, oltre a una pipa utilizzata solitamente dagli assuntori di sostanza stupefacente. Alla luce dei fatti l’uomo è stato accompagnato in Questura per essere fotosegnalato dal personale del locale gabinetto provinciale di polizia scientifica. Al termine degli accertamenti di rito il 39enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere, e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. La sostanza stupefacente e gli oggetti atti ad offendere rinvenuti sono stati sequestrati.