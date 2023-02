Aveva già rubato una bike e svaligiato le cantine di un condominio, i carabinieri lo denunciano di nuovo: girava con una bici rubata

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Parma sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio del quartiere San Leonardo.

Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile. Nel corso dei posti di controllo disposti lungo via San Leonardo e le zone limitrofe sono state identificate quasi 200 persone e controllati oltre 160 mezzi.

Complessivamente al termine sono state denunciate tre persone per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. Sono stati segnalati alla Prefettura complessivamente 10 di persone quali assuntori di stupefacente, sequestrando diversi grammi tra cocaina e hashish, e per guida in stato d’ebbrezza. Il denunciato per ricettazione è il 30enne italiano che nei giorni scorsi è già stato denunciato per diversi furti in cantine e di una bicicletta. Questa volta, intorno alla mezzanotte, mentre percorreva il viale Paolo Borsellino, a bordo di una bicicletta ha incrociato la pattuglia della Sezione Radiomobile che, conoscendolo, gli ha intimato di fermarsi. Per tutta risposta il ragazzo ha provato a fuggire venendo fermato. La bici risultava rubata. Condotto in caserma è stato denunciato anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il mezzo è stato restituito al proprietario. La denuncia per resistenza a pubblico ufficiale riguarda un 25enne tunisino con precedenti di polizia che, in via Trento, fermato per un controllo dei documenti, ha tentato la fuga. I militari della Sezione Radiomobile una volta fermato lo hanno portato in caserma denunciandolo. Nei posti di controllo alla circolazione stradale individuati alcuni automobilisti che guidavano dopo aver bevuto un po' troppo.

Con l’utilizzo dell’etilometro è stato denunciato un 42enne italiano che è risultato avere un tasso alcolemico di quasi 4 volte superiore al consentito. La patente è stata ritirata cosi come ad altri due automobilisti che hanno di poco superato il limite di 0,50 g/l .