In fiamme il rimorchio di un camion che trasporta cartone: sette chilometri di coda in A1

Aggiornamento ore 11.20 - Sull'A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, ci sono 6 km di coda in aumento, per il semirimorchio di un mezzo pesante che trasporta cartone, in fiamme al km 86. Il traffico defluisce su 2 corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza Sud percorrere la SS 9 Via Emilia e rientrare a Fidenza. Ulteriore percorso alternativo per le lunghe percorrenze per Bologna seguire l'A4 per Venezia e poi l'A22 in direzione di Modena. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigilio del Fuoco ed il soccorso meccanico.

