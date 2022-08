Paura a Siccomonte, abitazione avvolta dalle fiamme: un'anziana esce appena in tempo

Paura nella serata di domenica 31 luglio a Siccomonte, frazione del comune di Fidenza. Per cause in corso di accertamento si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione, all'interno della quale viveva una donna anziana. L'allarme è scattato in tarda serata e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme. La donna anziana, che si trovava all'interno dell'edificio, è riuscita ad uscire appena in tempo. Le cause del rogo, che ha distrutto gran parte dell'abitazione, sono in corso di accertamento.