Incendio alla Salvo D'Acquisto domato, edificio evacuato

Un principio di incendio, dovuto al malfunzionamento di uno dei pannelli solari disposti sul tetto, ha spaventato il quartiere Montanara. I vigili del fuoco si sono fiondati in via Pelicelli a causa del fumo nero che saliva dal tetto di un edificio, la scuola Salvo D'Acquisto. L'edificio è stato evacuato e le fiamme sono state domate in maniera tempestiva. Non risultano esserci persone coinvolte, al momento. Anche l'ambulanza del 118 è sul posto.