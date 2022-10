Fiamme in un cantiere di via Turchi: a fuoco materassi e altri materiali

Incendio nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 ottobre all'interno di un cantiere in via Turchi a Parma. Per cause in corso di accertamento alcuni materiali hanno preso fuoco, materassi e altro, che si trovavano dentro l'area. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari, con un mezzo. Gli operatori hanno lavorato per spegnere le fiamme e dopo poco più di un'ora sono riusciti a mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare: l'episodio è in corso di approfondimenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.