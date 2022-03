Tetto di una casa in fiamme a Fontevivo: i vigili del fuoco spengono l'incendio

L'allarme è scattato verso le 21.30 di ieri sera, domenica 6 marzo, da un'abitazione di Fontevivo. Per cause in corso di accertamento il tetto di una casa ha preso fuoco e le fiamme sono divampate nella parte alta dell'edificio. Sul posto sono arrivate, in pochi minuti, alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi cinque ore per spegnere l'incendio. Gli operatori, a notte inoltrata, sono riusciti a mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono ancora sconosciute: è probabile che si sia trattato di un corto circuito. I vigili del fuoco hanno terminato l'intervento verso le 2. Fortunatamente non ci sono stati feriti.