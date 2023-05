Incendio di via Emilio Lepido a Parma, terminano le misure precauzionali

Sono rientrati nella normalità i valori di qualità dell'aria a Parma, che si sono riportati alle condizioni pre-incendio. È quanto emerge dai risultati delle analisi del secondo giorno di campionamento effettuato da Arpae con campionatore ad alto volume installato presso la Casa della Comunità (Ausl Parma) in via XXIV maggio, sito all’interno della zona di protezione fissata dall’ordinanza comunale, e dagli esiti di laboratorio. Nel corso della mattinata odierna si è riunita nuovamente la Cabina di Regia, convocata dal Sindaco, dalla quale è emerso che, visti i risultati arrivati e dato l’abbattimento dovuto dalla pioggia, non vi sono elementi tali da richiedere la proroga delle misure precauzionali che pertanto termineranno alle 19:18 di questa sera, martedì 2 maggio. Gli organi preposti continueranno, nell’ambito della propria attività istituzionale, a monitorare il sito dell’incendio fino alla sua definitiva messa in sicurezza.