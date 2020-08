Paura a Pontetaro, grosso incendio in una palazzina: gli abitanti scappano in strada

E' di vaste dimensioni l'incendio che si è sviluppato nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto all'interno di una palazzina di via Brigate Garibaldi a Pontetaro. Poco prima delle ore 23 - per cause in corso di accertamento - le fiamme hanno avvolto prima il tetto e poi i locali di due appartamenti. Gli abitanti sono riusciti ad uscire in tempo e a scappare in strada. Secondo le prime informazioni le fiamme si sarebbero sviluppate a partire dal sottotetto: sul posto sono arrivate alcune squadre dei Vigili del Fuoco, da Parma e da Fidenza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Nel corso della notte gli operatori del 115, con il supporto degli uomini della Protezione Civile, hanno lavorato per spegnere le fiamme. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Rossa di Pontetaro, i carabinieri, il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza e il vice sindaco Matteo Agoletti. Nove persone hanno trascorso la notte in albergo. I Vigili del Fuoco stanno valutando le condizioni di abitabilità degli appartamenti, che sono stati pesantemente danneggiati dall'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IN AGGIORNAMENTO