Incendio in via Genova: a fuoco un quadro elettrico

Nel primo pomeriggio di venerdì 29 marzo si è verificato un principio di incendio all'interno di un condominio di via Genova a Parma. Secondo le prime informazione e per cause in corso di accertamento il quadro elettrico del palazzo avrebbe preso fuoco. L'allarme è scattato verso le ore 15: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari, con una squadra. Dopo aver messo in sicurezza l'area del rogo hanno riportato la situazione alla normalità. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.