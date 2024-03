Tragedia sfiorata in via Po: a fuoco la baracca dei senzatetto

Nella tarda serata di lunedì 18 marzo si è sviluppato un incendio all'interno di un ricovero di fortuna, utilizzato da alcuni senzatetto per trascorrere la notte. L'episodio è avvenuto in via Po a Parma, dietro il centro sportivo. Erano da poco passate le ore 10 quando è scattato l'allarme: alcuni cittadini hanno visto le fiamme e hanno subito chiamato il 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari. L'incendio si è sviluppato all'interno di una baracca, utilizzata dai senza casa per trascorrere la notte. Fortunatamente non ci sono feriti. Gli operatori del 115, arrivati sul posto con una squadra, hanno lavorato dalle ore 22 fino a mezzanotte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

