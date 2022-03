Fiamme a Pietranera: brucia un bosco, individuato l'autore

Fiamme nel pomeriggio a Pietranera, nel comune di Pellegrino, dove è divampato un incendio tra i boschi che ha reso necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri forestali di Salsomaggiore, che avrebbero individuato il presunto responsabile dell'incendio che ha bruciato mezzo ettaro di bosco. L'incendio non sarebbe stato appiccato volontariamente, ma sarebbe stato causato da una distrazione. Le indagini proseguono.

I fatti: 2 squadre dei vigili del fuoco e l’elicottero VVF Drago 147 sono intervenuti nella frazione di Pellegrino Parmense per domare l’incendio in questione. Le squadre, 1 del distaccamento di Fidenza, 1 della sede centrale e l’elicottero del nucleo VVF di Bologna sono giunti sul posto per spegnere le fiamme che hanno interessato una vasta area boschiva. Le squadre di terra, operanti con mezzi fuori strada e 1 autopompa, hanno richiesto l’intervento del Drago 147 per agevolare lo spegnimento dall’alto, proprio per la vastità della superficie interessata, e per la difficoltà di raggiungere l’incendio a causa del terreno impervio. L’elicottero ha effettuato 12 lanci di acqua che è stata caricata in un idoneo specchio d'acqua nel comune di Salsomaggiore. Attualmente l’incendio è sotto controllo ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica con la collaborazione di 2 squadre AIB ( antincendio boschivo) della protezione civile.