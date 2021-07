Incidente a Coduro, un'auto invade la carreggiata e sbatte su una cancellata: grave una donna

A Fidenza, in località Coduro, sulla via Emilia, un’auto ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro la cancellata. Alla guida, un uomo di 60 anni, con la compagna di 50 al fianco. Entrambi hanno riportato diversi traumi, l’autista è stato trasportato all’Ospedale di Vaio in condizioni di media gravità.

La causa dell’impatto probabilmente è dovuta ad un malore. La donna è ricoverata a Parma, nell’area codici rossi e riporta condizioni serie. Sul posto l’ambulanza infermieristica di Fidenza, l’automedica con l’elisoccorso di Parma. Presente anche la Polizia Municipale, per i rilievi, e i vigili del fuoco.