Incidente a Mezzani, auto in fiamme dopo lo scontro: conducente in rianimazione

Un brutto incidente si è verificato a Mezzani, più precisamente a Gainago di Torrile, in strada del Malcantone. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto è finita in un canale e si è scontrata contro un albero. Dopo l'impatto, le fiamme hanno avvolto la vettura dalla quale è stato estratto il conducente, trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso di Parma. È ricoverato in Rianimazione. Sul posto l'elisoccorso.



In aggiornamento