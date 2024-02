L'inferno dell'A1, il bilancio: circa 25 veicoli coinvolti ,17 feriti lievi, 6 di media gravità e 2 gravi

Grande spiegamento di mezzi e di risorse della rete 118 di Piacenza, questa mattina in A1. L'allarme è scattato poco dopo le 8: una serie di incidenti si era verificata in A1 tra il chilometro 75 e il chilometro 85 in direzione Bologna. Coinvolti circa 25 veicoli. Complessivamente si sono registrati 17 feriti lievi, sei di media gravità e due gravi. Un paio dei pazienti con codici minori sono stati presi in carico dall'ospedale di Fiorenzuola, mentre tutti gli altri sono stati destinati ai presidi di Fidenza e Parma.

È stata appunto l'Azienda Usl di Piacenza, ricevuto l'allarme, a coordinare le azioni di soccorso, in collaborazione con il coordinamento provinciale di Anpas e Croce Rossa, oltre alla centrale operativa 118 Emilia nord con sede a Parma. All'uscita del casello di Fidenza è stato istituito un Punto medico avanzato. In autostrada, nel tratto interessato, sono intervenuti sette mezzi di soccorso avanzato, nove mezzi Anpas e nove mezzi della Croce rossa Cri, mentre altri sono stati allertati e sono rimasti a disposizione per un eventuale ulteriore supporto territoriale. È intervenuto anche l'elisoccorso di Parma e altri mezzi di soccorso di Fidenza e Parma. L'autostrada è stata chiusa tra Piacenza sud e Fidenza. Nel corso della mattina si è verificato anche un altro incidente in corsia nord determinandone la chiusura