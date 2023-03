A15, camion prende fuoco all'alba vicino al casello di Fornovo: l'autista scende appena in tempo

Paura lungo l'autostrada nelle prime ore della mattinata di martedì 7 marzo. Un camion, che stava percorrendo l'autostrada A15, ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. L'autista del mezzo pesante è riuscito a fermare il veicolo nella corsia di emergenza prima che le fiamme lo avvolgessero completamente, in corrispondenza del casello di Fornovo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che sono intervenuti con due squadre, anche la polizia stradale. Gli agenti hanno regolato il traffico in zona. Gli operatori del 115, invece, hanno messo in sicurezza l'area e riportato la situazione alla normalità.