Agricoltore 71enne incornato da una mucca: è grave al Maggiore di Parma

Un operaio di 71 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere stato incornato da una mucca mentre stava lavorando all'interno di un'azienda agricola in località Bora del Musso, vicino a Castelnovo nè Monti, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente agricolo è avvenuto nel tardo pomeriggio del 4 febbraio all'interno dell'azienda agricolo La Bora. Secondo le prime informazioni l'animale avrebbe schiacciato il 71enne contro un macchinario, provocandogli gravi ferite al torace. Sul posto i soccorritori del 118, tra cui l'elisoccorso da Bologna che è poi atterrato con il ferito all'Ospedale Maggiore di Parma. Dopo le prime cure sul posto l'uomo è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi.