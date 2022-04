Altro scontro auto-moto sulla via Emilia: motociclista ricoverato in gravi condizioni

Ennesimo incidente sulla via Emilia. Stavolta all'altezza di Castelguelfo. E' accaduto intorno alle 14, quando un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo l'impatto è stato trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che dopo i rilievi hanno iniziato le indagini per capire la dinamica che ha portato all'impatto.