Bardi, cade dal camion mentre carica i balloni di fieno: agricoltore 77enne grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 giugno, nella zona di Madonna del Monte di Bardi, al confine con il territorio di Farini, in provincia di Piacenza. Per cause in corso di accertamento un agricoltore di 77 anni è caduto da un camion mentre stava caricando alcuni balloni di fino - dall'altezza di due metri - ed ha riportato numerose ferite. Sul posto l'elisoccorso - partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma - che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il ferito, che avrebbe riportato un trauma toracico e una lesione midollare, è in gravi condizioni di salute e si trova nell'area rossi.

IN AGGIORNAMENTO