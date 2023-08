Paura a Bedonia, cade dalla finestra della sua abitazione: donna in gravi condizioni al Maggiore

Grave incidente alle prime ore della mattinata di mercoledì 16 agosto. Una donna è caduta dalla finestra della sua abitazione di Bedonia poco prima delle ore 7. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe precipitata per circa un metro e mezzo ed avrebbe riportato diversi traumi. L'allarme è scattato da subito e sul posto è arrivata l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Borgotaro e Bedonia, oltre all'elisoccorso partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. La donna, che si sarebbe sporta troppo e sarebbe caduta per una distrazione, è ricoverata in gravi condizioni di salute in ospedale.

