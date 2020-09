Cella di Noceto, ha un malore mentre va in bicicletta: muore cicloamatore 65enne

Stava percorrendo via Gabbiano a Cella di Noceto, a bordo della sua bicicletta, quando all'improvviso si è accasciato a terra, privo di sensi. n cicloamatore di 65enne di Medesano è morto sul colpo in seguito ad un malore. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre: sul posto sono arrivati, in pochi attimi, i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Dall'Ospedale Maggiore di Parma si è anche alzato in volo l'elisoccorso: i medici e i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare la morte del cicloamatore. Sul posto la polizia Locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

