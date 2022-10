Paura al circolo ippico di Collecchio, uomo colpito in faccia dal calcio di un cavallo: grave al Maggiore

Paura al circolo ippico di Collecchio nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre. Per cause in corso di accertamento un uomo, che si trovava all'interno dell'area del circolo, è stato colpito in faccia dal calcio di un cavallo. In seguito allo scontro, avvenuto poco prima delle ore 13.30, l'uomo ha riportato alcuni traumi ed è stato subito soccorso dagli operatori del 118, arrivati sul posto pochi minuti dopo la chiamata. Prestate le prime cure gli operatori sanitari hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove attualmente si trova per effettuare alcuni accertamenti. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sono in corso approfondimenti sulla dinamica dell'incidente, ancora da ricostruire nel dettaglio.

