Incidente in tangenziale: un pullman di tifosi del Parma si scontra con un'auto

Un pullman con a bordo un gruppo di tifosi del Parma diretto a Modena per il derby, in programma venerdì 14 aprile alle 20:30, ha subito un incidente poco prima delle 19:00. Nessuna conseguenza per le persone a bordo: allo svincolo con via Venezia, nell'imbocco con la tangenziale, il mezzo è venuto a contatto con una macchina. Le persone a bordo, circa una cinquantina, sono state costrette a lasciare il pullman, prontamente sostituito grazie all'efficienza del Centro di Coordinamento che ha provveduto al cambio di mezzo in maniera rapida, permettendo ai tifosi di raggiungere il Braglia, teatro del derby.