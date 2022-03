Cervara, cade da un'impalcatura alta tre metri: operaio grave al Maggiore

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 marzo, all'interno di un cantiere in strada Commenda a Cervara, frazione del comune di Parma. Per cause in corso di accertamento un operaio, che stava lavorando su un'impalcatura è caduto per circa tre metri di altezza.

In conseguenza dell'impatto con il terreno l'uomo ha riportato ferite in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al lavoratore e l'hanno poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso delll'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro dell'Ausl per un sopralluogo. Il loro compito è verificare se le condizioni di sicurezza siano state rispettate.