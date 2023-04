Incidente sul lavoro a San Polo Torrile: operaio grave in ospedale

Grave incidente su lavoro nella serata di venerdì 28 aprile a San Polo di Torrile, in via Gaileo Galilei. Per cause in corso di accertamento un operaio è rimasto ferito mentre stava effettuando alcune lavorazioni all'interno dello stabilimento di un'azienda. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente e la dinamica dell'infortunio.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Un'ambulanza ha trasportato il lavoratore ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni della persona ferita non sarebbero critiche. Sul posto i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma che hanno effettuato un sopralluogo per capire se tutte le prescrizioni di sicurezza fossero rispettate.

IN AGGIORNAMENTO