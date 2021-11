Madregolo, precipita elicottero: pilota illeso

Un elicottero ultraleggero, condotto da un imprenditore parmigiano, è precipitato nel pomeriggio di oggi, 27 novembre, in via Castellazzo a Madregolo. Sul posto i soccorritori del 118, alcune squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. Il grave incidente è avvenuto poco prima delle 15.30.

Secondo le prime informazioni un elicottero ultraleggero - che stava per alzarsi in volo da un campo nei pressi di un'abitazione - al momento del decollo, ha avuto un guasto tecnico al rotore ed è precipitato. Il pilota, un imprenditore parmigiano, è rimasto illeso. Il velivolo è caduto durante le manovre per il decollo. L'imprenditore ha rifiutato le cure.

IN AGGIORNAMENTO