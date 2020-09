Due auto fuori strada all'alba a Colorno e Fontanellato: due feriti gravi

Due incidenti stradali si sono verificati nelle prime ore della mattinata di martedì 22 settembre, a distanza di qualche minuto. Erano da poco passate le ore 6 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada a Fontanellato mentre stava percorrendo strada Bellena, in località Cantone Ghiara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

l conducente, che ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita, è stato trasportato dall'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Poco dopo, alle ore 6.10, un'auto è uscita di strada - con la stessa dinamica del primo incidente - mentre stava percorrendo via Bottego a Colorno, la strada provinciale 34 Copernio Est. Le due persone a bordo sono state trasportate al Pronto Soccorso: una ha riportato ferite di media gravità mentre la seconda persona ferite di lieve entità.