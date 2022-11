Paura in autostrada, scontro tra due auto in A1, una si ribalta: quattro feriti, due gravi

Grave incidente stradale poco dopo le ore 8 di domenica 20 novembre lungo l'autostrada A1. Secondo le prime informazioni un'auto, che stava percorrendo l'autostrada all'altezza del chilometro 93 in direzione Nord - tra il casello di Fidenza e il bivio per l'A15 - si è ribaltata, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con le ambulanze e l'automedica, oltre ai vigili del fuoco con una squadra partita dalla caserma di via Chiavari. Quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave mentre le altre due hanno riportato traumi di lieve entità. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo dopo essersi scontrato con un secondo mezzo. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi previsti per legge.

AUTOSTRADE - Sulla A1 Milano - Napoli nel tratto tra il bivio con la A15 Parma - La Spezia e Fidenza, il traffico è bloccato a causa di un incidente avvenuto al Km 93 e nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli di cui uno è ribaltato. Si sono formati 2 chilometri di coda in aumento, si consiglia pertanto di uscire a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Fidenza. Sul luogo dell'evento sono presenti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l'Italia e i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.

Coda di 2 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fidenza per incidente Entrata consigliata verso Milano: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Parma.

IN AGGIORNAMENTO