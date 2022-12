Paura a Collecchio, scontro tra due auto: due feriti

Grave incidente stradale alle ore 15 del 23 dicembre a Collecchio, nella zona di strada Mulattiere in corrispondenza dell'angolo con strada consortile.

Secondo le prime informazioni due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati l'ambulanza della Pubblica di Collecchio, l'automedica di Collecchio e l'ambulanza infermieristica di Pontetaro.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale della Pedemontana, che hanno gestito il traffico in zona e effettuato i rilievi previsti per legge. Due persone sono rimasta ferita ma fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi.