Esce di strada e finisce nel canale pieno d'acqua: conducente incastrato liberato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nella mattinata di lunedì 23 gennaio lungo via Resga, nel comune di Montechiarugolo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel canale al lato della strada. L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, nel canale pieno d'acqua. L'allarme è scattato da subito e in pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, partiti dalla caserma di via Chiavari con una squadra.

Gli operatori del 115 hanno lavorato per estrarre il conducente dall'auto. In pochi minuti sono riusciti a liberarlo e l'hanno poi affidato alle cure del personale sanitario del 118, arrivato nel frattempo sul posto. Secondo le prime informazioni le condizioni del conducente sarebbero buone: avrebbe infatti riportato fortunatamente solo ferite di lieve entità. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO