Paura a Pizzolese, schianto tra furgone e scooter: ferito grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 settembre, a Pizzolese. Per cause in corso di accertamento un furgone ed uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, che è stato sbalzato sull'asfalto in conseguenza dell'impatto con il secondo mezzo. Sul posto gli operatori del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni il conducente dello scooter avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato nell'area rossi.

IN AGGIORNAMENTO