Scontro tra due auto a Rubbiano con due feriti, uno rimane incastrato nell'abitacolo: 25enne e 27enne gravi al Maggiore

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 12 dicembre a Rubbiano, nel comune di Solignano. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate in corrispondenza di via Galileo Galilei poco dopo le ore 7. In conseguenza dello scontro due persone sono rimaste ferite, una delle quali è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo dell'auto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per liberare la persona ferita.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto con due ambulanze, hanno prestato le prime cure ai ragazzi - un 25enne e una 27enne - per poi trasportarli al pronto soccorso in gravi condizioni di salute. Secondo le prime informazioni il 25enne sarebbe in condizioni particolarmente gravi e sarebbe stato trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma mentre la ragazza avrebbe riportato ferite di media gravità, non sarebbe in pericolo di vita: per lei il ricoverato all'Ospedale di Vaio di Fidenza. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona.

IN AGGIORNAMENTO