Tragedia in tangenziale, una donna muore dopo essere stata investita da un'auto

Incidente in tangenziale sud, all'uscita di via Argini: una donna, di origine straniera, è stata investita ed è morta sul colpo mentre attraversava la tangenziale. La Polizia Stradale indaga per chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto gli uomini del 118 che hanno prestato i primi soccorsi, deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

IN AGGIORNAMENTO