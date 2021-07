Si schianta con la moto contro un camion in via Emilia: 27enne grave al Maggiore

Si è schiantato contro un camion mentre stava viaggiando a bordo della sua moto in via Emilia, tra Parola e Sanguinaro. Un giovane 27enne, conducente del mezzo a due ruote, è ricoverato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 6 luglio, verso le ore 16 in località Concordia, nel comune di Fontanellato.

Per cause in corso di accertamento il motociclista - probabilmente mentre stava effettuando un sorpasso - si è scontrato contro un camion. Il giovane è caduto sull'asfalto. Sul posto i soccorritori: l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro e l'automedica di Fidenza. Il giovane ha riportato traumi in varie parti del corpo: ora si trova ricoverato in ospedale in condizioni serie.