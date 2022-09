Motociclista cade a Casalbaroncolo: perde coscienza e col viso insanguinato, ricoverato

Finisce per terra, perde coscienza e sangue dappertutto. Poi la moto su cui viaggiava è stata rinvenuta a distanza dalla caduta. Brutto pomeriggio, oggi 2 settembre, per un motociclista che in strada del Traglione a Casalbaroncolo ha rischiato grosso dopo essere scivolato dalla sella della sua moto.

Le sue condizioni, che sembravano gravi (incosciente e col viso coperto di sangue), sono poi state giudicate di media gravità. Sul posto il 118.