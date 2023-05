Strada Ugozzolo, auto contro bici: ferito grave in Ospedale

Terribile incidente in Strada Ugozzolo, angolo strada Traversante Ravadese. Poco dopo le 13, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e una bici si sono scontrate. Il ciclista ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma in ambulanza. Sul posto gli operatori del 118 sono intervenuti per riportare la situazione alla normalità.

Giornata impegnativa sul fronte degli incidenti stradali per la Polizia Locale. Alle 16:45 a Marano, in strada Traversetolo, un’auto è finita contro il guardrail. A bordo della stessa c'era un 34enne che, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto. Non ha riportato conseguenze gravi, è stato ricoverato al Pronto Soccorso con ferite di media gravità.