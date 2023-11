Incidenti sulle strade in Emilia-Romagna: a Parma crescono morti (36) e feriti (quasi 1.900)

Trentasei morti, 1.427 incidenti e 1896 feriti. Un dato in crescita, nel 2022, rispetto all'anno prima, quando a Parma e provincia si erano registrati 22 morti, 1.214 incidenti e 1.592 feriti.

In Emilia-Romagna, invece, si sono registrati 16.679 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 311 persone e il ferimento di altre 21.676. Sono i dell’Istat sull'incidentalità. L’anno 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+9,5%), i feriti (+10,5%) e le vittime (+10,7%), in linea con quanto avviene a livello nazionale dove le variazioni risultano leggermente più contenute sia per gli incidenti e i feriti (entrambi rispettivamente +9,2%) che per le vittime (+9,9%). Ravenna in assoluto risulta nel 2022 una delle province con i dati più alti per numero di incidenti (in base alla popolazione) e per mortalità degli incidenti (in crescita rispetto al 2021).

L’incidentalità cresce nelle province di Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, diminuisce in quelle di Bologna e Ferrara ed è costante a Piacenza.

Gli incidenti rimangono poi alti lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le criticità della SS9 (la Via Emilia), lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (272, 14 decessi e 400 feriti), e delle strade SS16 (Adriatica), SS12 (Abetone) e SS253 (San Vitale).