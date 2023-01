Via Sassari, fermato dai carabinieri ingoia 14 involucri di cocaina: denunciato 27enne nigeriano

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne, nigeriano, in Italia senza fissa dimora, con precedenti per reati in materia di spaccio di stupefacenti. Questi è stato controllato in Parma via Sassari, dove è stato trovato in possesso di due

involucri contenenti 0.90 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno però notato che prima del controllo l'uomo riusciva a portare alla bocca ed ingerire un consistente ed imprecisato numero di dosi, spingendo via i militari che tentavano di impedirgli il gesto, estremamente pericoloso anche per l’incolumità fisica del 27enne. Sottoposto ad accertamenti presso l’Ospedale Maggiore, si accertava l’ingoio dello stupefacente, recuperando ulteriori 14 involucri di cocaina, tutti sottoposti a sequestro per un peso complessivo di circa 15 grammi.