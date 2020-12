Inseguimento in via Spezia: non si ferma al posto di blocco e finisce a ruote all'aria

Non si è fermato all’alt dei carabinieri, decide di tirare dritto lungo via Spezia intorno alle 18, orario insolito per dare vita a un inseguimento. Una corsa folle terminata con l’auto che si scaglia contro il distributore di benzina, di fronte a una concessionaria, dove la vettura si è ribaltata. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato l’autista, illeso dopo l’incidente, ad aver agito in quel modo.